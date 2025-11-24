پخش زنده
امروز: -
نماز طلب باران امروز در گلزار شهدای گمنام شهر خور اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امامجمعه شهرستان خوروبیابانک گفت: کم آبی و خشکسالی فقط یک چالش طبیعی نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در سبک زندگی، توجه بیشتر به مصرف درست آب و تقویت همبستگی اجتماعی است.
حجت الاسلام محمد حسین رمضانی افزود: مردم با حضور پرشور خود نشان دادند که در سختیها هم پیوندشان با معنویت و دعا برقرار است و امیدواریم خداوند به برکت این اجتماع، نعمت باران را بر کشور نازل کند.
شرکتکنندگان در این مراسم معنوی، مردم با دلهایی آکنده از ایمان و امید، با قرائت قرائت آیات قرآن و ذکرهای مخصوص نماز استسقاء برای رفع خشکسالی و بهبود شرایط اقلیمی دعا کردند.