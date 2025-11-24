از تشییع یاران خدا تا طلب باران؛ نماز طلب باران به امامت حجت الاسلام والمسلمین مظفری در گلزار شهدای قزوین اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حاشیه مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۹ شهید فاطمی در قزوین، مردم ولایتمدار استان با چشمانی اشکبار، اقامه نماز تضرع و طلب باران را به امامت حجت الاسلام والمسلمین مظفری در گلزار شهدا به جا آوردند.

این آیین معنوی که به دنبال درخواست عمومی برای نزول رحمت الهی در پی خشکسالی‌های اخیر صورت گرفت، با دعای خالصانه نمازگزاران برای بارش رحمت الهی به پایان رسید.

این نماز در خاتمه مراحل تشییع پیکرهای هشت شهید گمنام و شهید شناسایی‌شده اکبر سمق‌آبادی برگزار شد.