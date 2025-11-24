زینب حسن پور در فینال وزن ۵۵ کیلوگرم، در مبارزه با نماینده ونزوئلا به برتری رسید و صاحب نشان طلا شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) فینال وزن ۵۵ کیلوگرم برگزار شد. در این مبارزه زینب حسن پور در مبارزه با نماینده ونزوئلا یک بر صفر پیروز شد و به نشان طلا دست یافت.

زینب حسن پور امروز پس از استراحت در دور نخست، در دوم برابر حریفی از ایتالیا قرار گرفت و ۴ بر یک برد و به فینال راه یافت.

نشان طلا زینب حسن پور، نهمین مدال کاراته و هفتمین نشان طلا کاروان ایران است و مجموع نشان های ایران به ۳۳ رسید.