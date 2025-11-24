سخنگوی وزارت دفاع گفت: قدرت موشکی کشور با اتکا به شهدای بزرگی مانند طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و سایر نخبگان و پیشگامان حوزه موشکی شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار رضا طلایی‌نیک در گفتگویی تاکید کرد: اگر توان موشکی ایران بومی و مبتنی بر دانش‌بنیانی و ظرفیت‌های داخلی نبود، با توجه به تحریم‌های ۴۵ سال گذشته حوزه دفاعی، امکان رشد نداشت.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: با وجود تحریم‌های حوزه دفاعی کشور، صنعت و قدرت موشکی با اتکا به شهدای بزرگی مانند شهید طهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده و سایر نخبگان و پیشگامان فناوری و توسعه قدرت موشکی شکل گرفته است و با توجه به بومی بودن و دانش بنیانی و اتکا به خلاقیت‌های داخلی، قدرت موشکی همواره رو به رشد و تحریم‌ناپذیر خواهد بود.

سردار طلایی‌نیک معاون با اشاره به نقش شهید طهرانی‌مقدم در پیشبرد توانمندی موشکی اظهار داشت: بومی و پیشرو بودن صنعت و قدرت موشکی ایران مرهون شهدای بزرگی در این عرصه است و شهید طهرانی‌مقدم از بنیانگذاران و پیشگامان قدرت موشکی ایران و بومی‌سازی آن محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها اثری در رشد فناوری‌های قدرت موشکی ایران نخواهد داشت؛ زیرا با اتکا به توان و دانش داخلی، میزان وابستگی صنعت موشکی به خارج از کشور به حداقل رسیده است.