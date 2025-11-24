روایت «قرارگاه» شبکه قرآن و معارف سیما از جایگاه والای حضرت زهرا (س) در مقام الگویی برای تمام دوران‌ها و مستند «بانو»، روایت زندگی بانو عصمت احمدیان از شبکه دو سیما پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «قرارگاه»، دوشنبه ۳ آذرماه با موضوع، حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی برای تمام دوران‌ها از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

تحقیق و بررسی سیره عملی و معنوی زندگی حضرت زهرا (س)، و کشف و بازخوانی آن، روشنگر ابعاد گوناگونی از تاریخ سیاسی اسلام تا سلوک معنوی انسان مسلمان است.

بر همین اساس در شام شهادت حضرت زهرا (س)، «قرارگاه» ویژه برنامه‌ خود را با عنوان «حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی تمام دوران ها» تقدیم علاقمندان می‌کند.

این برنامه میزبان، سید محمدرضا نجفی نژاد، استاد حوزه و دانشگاه - ماهیدشتی، مسئول هیئت زینبیه دختران حاج قاسم، قم و شهاب زارع، مسئول مجموعه فرهنگی تربیتی دختران بهشتی، مازندران، بابلسر بوده و در خصوص عنوان برنامه با ایشان گفت‌و‌گو می‌شود.

«قرارگاه» دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

مستند «بانو»

مستند «بانو» روایتگر زندگی پرفراز ونشیب بانو عصمت احمدیان، مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی، روز دوشنبه سوم آذرماه حوالی ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مستند، بخش‌هایی کمتر دیده‌شده از زندگی این بانوی مقاوم را روایت می‌کند؛ زنی که خود، همسر و سه فرزندش هر یک به نوعی با سال‌های دفاع مقدس گره خورده‌اند.

«بانو» علاوه بر بازخوانی روز‌های سخت جنگ، به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خانم احمدیان در سال‌های پس از جنگ نیز می‌پردازد.

گروه فیلم‌ساز طی دو سال همراهی با مادر شهیدان فرجوانی، کوشیده‌اند تصویری واقعی و بی‌تکلف از این زن تأثیرگذار ارائه دهند؛ روایتی که از یک مادر کارآفرین آغاز می‌شود و در ادامه، ابعاد پیچیده و شگفت‌انگیز زندگی او را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

مستند «بانو» محصول مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) است و تاکنون موفق به کسب جایزه فانوس جشنواره عمار و دیپلم افتخار جشنواره بین‌المللی فیلم مستقل مکزیک شده است.

این مستند، دوشنبه سوم آذرماه حوالی ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه دو سیما تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.