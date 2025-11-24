به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ جلال زارع، گفت: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۴۰۰ پرونده بررسی شده و بیش از ۳۰۰ پرونده مرتبط با حوزه کلاهبرداری های فضای مجازی ثبت شده است.

او افزود: براساس آمار کلاهبرداران خارج از کیش هستند و از طریق روش های مختلف شامل جذب دنبال کننده صفحات فضای مجازی و اعتمادسازی برای مخاطبان نسبت به فریب قربانیان اقدام می کنند.

سرهنگ زارع، خاطرنشان کرد: کلاهبرداران با استفاده از عناوینی مانند جمعه های سیاه (Black Friday ) و تبلیغات جعلی، از مخاطبان در صفحات تقلبی کلاهبرداری می کنند.

او افزود: مخاطبان فضای مجازی برای خریدهای اینترنتی حتما به نماد اعتماد الکترونیک در صفحات فروش دقت کنند و از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا خودداری کنند.

سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: مردم می توانند ۲۴ ساعته شبانه روز با کارشناسان پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و فعالیت های مشکوک یا بروز مشکل، را گزارش کنند.

او افزود: ساکنان کیش می توانند در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا به نشانی csirc.fata.gov.ir خدمات تخصصی پلیس را دریافت کنند.