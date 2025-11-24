به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از بازی با الحسین اردن، با بیان اینکه فوتبال تیم الحسین در دیدار رفت نشان داد که فوتبال در این کشور رو به پیشرفت است، گفت: ما از بازی رفت درس‌های زیادی گرفتیم که نباید تیم‌ها را دست کم بگیریم.

وی افزود: تیم الحسین نشان داد که در رشته فوتبال حرفه‌ای است و ما فردا یک بازی سخت مقابل این تیم خواهیم داشت و با برنامه ریزی تلاش خواهیم کرد که نتیجه مناسب را کسب کنیم تا جایگاه مناسبی در گروه داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان گفت: ما فردا چند بازیکن را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و این طبیعی است چراکه بازی‌های فشرده‌ای وجود دارد و عوامل مختلف دیگری از جمله برخورد‌ها در زمین وجود دارد که این جزو فوتبال است و لازم است با این شرایط هم خود را تطبیق دهیم.

محرم نوید کیا تاکید کرد: در بازی فردا هوشیار باشیم تا دچار غافلگیری نشویم.

وی گفت: تیم ما شاید در این هفته‌ها بازیکن مصدوم زیاد دارد ولی این سرمربی هست که باید از دیگر بازیکنان و دیگر برنامه‌های خود استفاده کنیم تا شرایط خوب و ایده الی برای ما رقم بخورد.

دروازه بان سپاهان هم گفت: ما دیدار رفت را واگذار کرده‌ایم و فردا باید آن شکست را حتما جبران کنیم.

سیدحسین حسینی افزود: تیم الحسین اردن یکی از تیم‌های مناسب گروه ما است و ما برای اینکه بتوانیم صدرنشین باشیم حتما لازم است بازی فردا را ببریم حتی با گل‌های بیشتر و نگاهمان هم به بازی آخر الحسین باشدو تا شاید نتیجه از دست دهد و ما صدرنشین شویم.

وی گفت: ما برای دیدار فردا کاملا آماده هستیم و امیدواریم هواداران با حضورشان در ورزشگاه به ما روحیه مضاعف و دوچندانی بدهند تا بتوانیم بایک نتیجه مناسب و کسب پیروزی زمین را ترک کنیم.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۴ آذر ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.