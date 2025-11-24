پخش زنده
امروز: -
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان با انتشار اطلاعیه ای از هم استانی ها خواست هنگام حضور در طبیعت از روشن کردن آتش در عرصههای جنگلی بپرهیزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در اطلاعیه روابط عمومی ادارهکل منابع طبیعی گلستان آمده است: با توجه به خزان درختان، ریزش گسترده برگها، خشکی پوشش جنگلی و افزایش احتمال وقوع آتشسوزیهای سطحی و گسترده، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از عموم مردم، گردشگران و بهرهبرداران خواست هنگام حضور در عرصههای طبیعی نهایت دقت و مسئولیتپذیری را داشته باشند.
روشن کردن هرگونه آتش در جنگلها و حاشیه جنگلها بهطور جدی ممنوع است زیرا برگهای خشک انباشتهشده در کف جنگل بهشدت مستعد شعلهوری و گسترش سریع آتش هستند و کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به حریقی گسترده و خسارتهای جبرانناپذیر منجر شود.
مردم در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش یا رفتار خطرآفرین، فوراً موضوع را با شماره های ۱۳۹ و ۱۵۰۴به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
روابط عمومی ادارهکل منابع طبیعی گلستان ضمن قدردانی از همراهی مردم تاکید دارد: حفاظت از جنگلهای ارزشمند هیرکانی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و رعایت نکات ایمنی در فصل خزان اهمیت ویژه دارد.