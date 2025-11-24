به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در اطلاعیه روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی گلستان آمده است: با توجه به خزان درختان، ریزش گسترده برگ‌ها، خشکی پوشش جنگلی و افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های سطحی و گسترده، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از عموم مردم، گردشگران و بهره‌برداران خواست هنگام حضور در عرصه‌های طبیعی نهایت دقت و مسئولیت‌پذیری را داشته باشند.

روشن کردن هرگونه آتش در جنگل‌ها و حاشیه جنگل‌ها به‌طور جدی ممنوع است زیرا برگ‌های خشک انباشته‌شده در کف جنگل به‌شدت مستعد شعله‌وری و گسترش سریع آتش هستند و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به حریقی گسترده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر منجر شود.

مردم در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش یا رفتار خطرآفرین، فوراً موضوع را با شماره های ۱۳۹ و ۱۵۰۴به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی گلستان ضمن قدردانی از همراهی مردم تاکید دارد: حفاظت از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و رعایت نکات ایمنی در فصل خزان اهمیت ویژه دارد.

