به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ ماچادو سرمربی تیم الحسین اردن در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های سپاهان و الحسین اردن گفت: ما تمرینات خوبی انجام داده‌ایم و برنامه ریزی مناسب در این دیدار حاضر خواهیم شد و امیدواریم که هواداران شاهد یک دیدار جذاب و تماشایی باشند.

وی افزود: دیدار سختی برای هر ۲ تیم خواهد بود و هر ۲ تیم برای کسب بهترین نتیجه وارد زمین خواهند شد.

ماچادو گفت: ما برای پیروزی و ماندن در صدر جدول تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: در ایران مردم علاقه‌مند به فوتبال هستند و از اینکه در این کشور خوب با مردمان مهربان حضور داریم بسیار خوشحال هستیم.

سرمربی تیم الحسین اردن گفت: ما می‌دانیم که سپاهان هوادارن پرشوری دارد و ورزشگاه آنها به طور اطمینان با هوداران خوبشان مملو از هوادار خواهد شد که فرصتی برای یک بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

ماچادو ابراز امیدواری کرد فردا شاهد یک دیدار بسیار مهیج و دیدنی از سوی هر ۲ تیم باشند و همه از آن لذت ببرند.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۴ آذر ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.