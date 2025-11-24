

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شبنم یاری در جدول شانس مجدد برای نشان برنز وزن منهای ۶۷ کیلوگرم مسابقات تکواندو در بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با شکست ۲ به یک از کسب نشان بازماند.

یاری امروز در دور نخست حریف چینی را شکست داد و در دور دوم هم نماینده ترکیه را شکست داد اما در سومین مبارزه مقابل حریفی از کره جنوبی نتیجه را واگذار کرد.