شبنم یاری در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان نتیجه مبارزه برای کسب نشان برنز را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شبنم یاری در جدول شانس مجدد برای نشان برنز وزن منهای ۶۷ کیلوگرم مسابقات تکواندو در بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با شکست ۲ به یک از کسب نشان بازماند.
یاری امروز در دور نخست حریف چینی را شکست داد و در دور دوم هم نماینده ترکیه را شکست داد اما در سومین مبارزه مقابل حریفی از کره جنوبی نتیجه را واگذار کرد.