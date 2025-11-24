دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن اعلام سفرش به پاکستان نوشت: ایران و پاکستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و ما همواره به روابط برادرانه کشور‌های منطقه توجه داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای لاریجانی در پیامی به زبان اردو که در صفحه شخصی‌اش در شبکه ایکس منتشر کرده نوشت: امروز به پاکستان کشور دوست و برادرمان در منطقه سفر می‌کنم؛ ایرانیان فراموش نمی‌کنند که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، ملت پاکستان در کنار ملت ایران ایستادند.

دبیر شروای عالی امنیت ملی کشورمان این را هم نوشت که ایران و پاکستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و ما همواره به روابط برادرانه کشورهای منطقه توجه داریم.