به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ امروز همزمان با سالروز شهادت‌ام ابی‌ها (س)، سوگواران گیلانی با اقامه عزای فاطمی و توزیع نذری در مناطق مختلف گیلان، عشق و ارادت خود را به دخت مکرم نبی اسلام، ابراز کردند.

در روز‌های گذشته و همزمان با فرا رسیدن ایام فاطمیه، سوگواران فاطمی درگیلان در هیئت‌ها، مساجد و حسینیه‌های استان، آیین‌های سوگواری، مجالس روضه‌خوانی، محافل قرآنی و سوگواره‌های فاطمی برگزار کردند و از چند روز قبل فضای استان، رنگ و بوی عزای حضرت زهرا (س) به خود گرفته است.

برگزاری مجالس روضه خانگی حضرت زهرا (س) این روز‌ها جلوه‌ای دیگری به عزاداری‌های فاطمی در گیلان بخشیده است.

همچنین در بسیاری از شهر‌ها و روستاها، مراسم پخت نذری، اطعام نیازمندان و توزیع نذورات در میان عزاداران برگزار شده و مردم با توزیع نذورات فاطمی، عشق و ارادت قلبی خود را به بانوی دو عالم نشان می‌دهند.