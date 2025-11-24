پخش زنده
فرماندار شهرستان مرزی شهرستان راز و جرگلان گفت: امسال ۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و بحران برای تامین آب شرب راز و جرگلان اختصاص یافته و با این میزان، بخش عمده مشکلات آب مرتفع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ اسفندیاری گفت: همچنین از سایر منابع اعتباری ۷۰۰ میلیارد ریال برای حوزه آب و ۷۰۰ میلیارد ریال برای حوزه راه پیشبینی شده که در مجموع یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای این ۲ حوزه در اولویت شهرستان اختصاصیافته است.
وی گفت: امسال با بازنگری در تخصیص اعتبارات، میزان اعتبارات مصوب شهرستان ۳ برابر افزایشیافته و این اقدام تحول مهمی در توسعه زیرساختهای شهرستان رقم خواهد زد.
فرماندار شهرستان مرزی راز و جرگلان افزود: با افزایش اعتبارات، اولویتها به سمت تأمین آب شرب و بهبود راههای روستایی حرکت کرده و برنامهریزیهای لازم انجام شده و در حال پیگیری تخصیص اعتبارات هستیم تا بخشی از ۲ مشکل اصلی شهرستان که حاد هستند، مرتفع شود.
وی با اشاره به وضعیت آب در روستاهای شهرستان ادامه داد: تنش آبی حاد در روستاها نداریم، اما ۸ روستا با مشکل آب مواجه هستند که بخشی از این مشکلات در تابستان گذشته با همکاری مردم و مساعدت اداره آب، فرمانداری و بخشداری رفع شد و باقی مشکلات با این اعتبارات حل خواهد شد.
اسفندیاری درباره وضعیت راههای شهرستان نیز خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبارات برای بهبود راههای موجود و بخشی برای ایجاد راههای جدید مانند تازه قلعه - دربند، جرگلان - مراوه تپه و راز - پیربز پیشبینی شده تا ارتباطات شهرستان فراگیرتر شود و مسیر جایگزینی برای مواقع اضطراری ایجاد گردد.