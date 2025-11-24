پخش زنده
قرعهکشی مراحل انفرادی و دونفره رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان برگزار شد و پینگپنگبازان ایران حریفان خود را در ردههای کمتر از ۱۹ سال و کمتر از ۱۵ سال شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری قرعهکشی رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان، وضعیت نمایندگان کشورمان در بخشهای انفرادی و دو نفره مشخص شد.
در رده کمتر از ۱۹ سال، بنیامین فرجی تنها نماینده ایران در بخش انفرادی است. او در دور نخست برابر لئوناردو اییزوکا از برزیل قرار میگیرد.
در رده کمتر از ۱۵ سال پسران نیز، دو ملیپوش کشورمان به رقابت خواهند پرداخت؛ مبین امیری در دور نخست به مصاف کِنان کاهرمان از ترکیه میرود و فراز شکیبا نیز مقابل ویتور تیو فیلّو از برزیل قرار میگیرد. در بخش دختران همین رده سنی نیز وانیا یاوری تنها نماینده دختر کشورمان در این رقابتها در نخستین مسابقه خود با دِیزی شی از مالزی روبهرو میشود.
در مسابقات دو نفره کمتر از ۱۹ سال تیم دو نفره بنیامین فرجی و آلان کورمانگالیف از قزاقستان مقابل تیم تیاگو آبیودون از نیجریه و یولیان کریتا از رومانی قرار خواهد گرفت. در بخش دو نفره کمتر از ۱۵ سال پسران، شکیبا و امیری به مصاف تیم چین تایپه میروند. در بخش دختران نیز در همین رده سنی تیم دوبل وانیا یاوری به همراه دِیزی شِی مقابل زوج یوسفینا نایومان از آلمان و کوهارو ایتاگاکی از ژاپن صف آرایی خواهند کرد.