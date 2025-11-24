پخش زنده
امروز: -
در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام با حضور پرشور مردم تبریز تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم از میدان شهدا آغاز و نماز در میدان ساعت اقامه شد. محلهای تدفین ۲ شهید گمنام نیروگاه حرارتی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی مراغه اعلام شده است و پیکر ۲ شهید گمنام دیگر به تهران باز خواهد گشت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان درباره محل کشف پیکرهای مطهر این شهدا گفت: این پیکرهای مطهر در مناطق جزیره مجنون و شلمچه مربوط به عملیات خیبر تفحص شدهاند.
سردار باقری نژاد با بیان اینکه ۲۲۹ شهید گمنام در استان داریم ادامه داد: از ۷۵ یادمان شهدای گمنام بهره برداری شده است و ۱۰ یادمان هم در دست اقدام است همچنین در سایه تلاشها از ۲۲۹ شهید گمنام استان ۲ شهید شناسایی و به محل ولادت خود منتقل شدند.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهریاصل نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در این مراسم امنیت موجود در منطقه را در سایه اقتدار ایران دانست و گفت: پیکر پاک شهدا فضای استانها را عطرآگین کرده است، این شهدا ما را به روزهای باصفای هشت سال دفاع مقدس میبرند، روزهایی که امت حزبالله زیر چتر اسلام و به فرمان حضرت امام (ره) جان خود را آماده فداکاری کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: این کشور با تلاش خود و با امکانات موجود در بسیاری از مسائل در دنیا جزو پنج کشور اول است. حجت الاسلام و المسلمین مطهریاصل افزود: بعد از ۴۶ سال جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه، کشور ما ایستادگی کرده است. هر کشور دیگری در این شرایط بود، پیش از این از بین رفته بود.
وی با اشاره به توجه دنیا به جمهوری اسلامی ایران گفت: امروزه از استرالیا تا آمریکا عکس مقام معظم رهبری و پرچم ایران را برمیدارند و جمهوری اسلامی مورد توجه است.
امام جمعه تبریز با اشاره به وصیتنامه شهدا که در آن بر حمایت از ولی فقیه، عمل به اسلام و حفظ وحدت تأکید شده است، خطاب به خانوادههای شهدا بیان کرد: شهدا از قلب مردم بیرون نمیروند.