رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست همسر شهید شهباز نام فرزند این خانواده را که پس از شهادت پدر به دنیا آمد انتخاب کردند و « مرضیه» گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ابوالفضل شهباز شهید ۳۸ ساله دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که در آخرین روز حمله رژیم غاصب صهیونیستی به تهران به شهادت رسید.

زهرا اصحابی همسر وی در زمان شهادت باردار بوده و حالا علاوه بر فرزند اولشان میعاد ، دختر شهید ابوالفضل شهباز را نیز در آغوش دارد .

به درخواست این بانوی صبور ، رهبر معظم انقلاب اسلامی نام فرزند نو رسیده این خانواده را انتخاب کردند و از القاب حضرت فاطمه زهرا (س) ؛ « مرضیه » نهادند .