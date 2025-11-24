با تداوم پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، هشدار زرد آلودگی هوا در استان سمنان تا پایان هفته برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دستگاه‌های متولی محیط‌زیست، هواشناسی و علوم پزشکی با اعلام هشدار و ارائه توصیه‌های تخصصی، توجه و همراهی شهروندان خواستار شدند.

محمدامین فرهنگ، معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان با اشاره به تشدید پدیده وارونگی دما گفت: پایداری جو باعث انباشت آلاینده‌ها در سطح زمین می‌شود و اگر شاخص‌ها به سمت شرایط ناسالم یا خطرناک برود، محیط‌زیست استان از ظرفیت قانونی برای اعلام اضطرار و حتی اعمال تعطیلی واحد‌های آلاینده استفاده خواهد کرد.

وی افزود: امکان پایش لحظه‌ای کیفیت هوا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کشوری در نشانی https://aqms.doe.ir برای مردم فراهم است و شاخص‌ها به‌صورت رنگی از وضعیت پاک تا بسیار خطرناک نمایش داده می‌شود.

نادیا میر‌شجاع، رئیس بخش پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان سمنان با اشاره به الگوی جوی استان گفت: در فصل سرد سال به‌دلیل سرمای هوا، نبود وزش باد و پایداری جو، وارونگی دما رخ می‌دهد و آلاینده‌ها از سطح زمین خارج نمی‌شوند. این شرایط تا پایان هفته ادامه دارد و موجب افزایش غلظت غبار و آلاینده‌ها در شهر‌های استان خواهد شد.

دکتر فاطمه صرفی، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز افزود: علائمی مثل سوزش گلو، سرفه و خستگی معمولاً با استراحت در منزل و مصرف مایعات کاهش می‌یابد؛ اما در صورت بروز تنگی نفس، درد یا گرفتگی قفسه سینه حتماً باید به مراکز درمانی مراجعه شود.

او تأکید کرد: بیشترین نگرانی مربوط به گروه‌های حساس شامل زنان باردار، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی‌–‌تنفسی است.

حمیده پرچ، رئیس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: شاخص ۱۰۰ تا ۱۵۰ برای گروه‌های حساس ناسالم است؛ زنان باردار، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی‌–‌ریوی باید فعالیت‌های بیرونی را کاهش دهند.

او بر رعایت نکاتی همچون استفاده از ماسک‌های مخصوص آلودگی هوا، بستن در و پنجره‌ها، کاهش استفاده از شومینه، مصرف میوه‌جات تازه و مرطوب نگه داشتن فضای خانه تأکید کرد.