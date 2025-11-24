به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در مراسم تشییع شهدای گمنام سرلشگر پاسدار محسن رضایی گفت: شهادت راه سعادت هست این راه از ایران اسلامی اغاز شده و به کل منطقه و جهان گسترش پیدا کرده است و امروز بسیاری از ملتها به برکت خون همین شهدا مقابل استکبار ایستاده اند

وی افزود: امریکا و اسراییل همه امکانات خود را بکار گرفتند اما بیش از دوازده روز نتواتستند در مقابل ایران اسلامی دوام بیاورند و برای اتش بس التماس کردند و این ثمره خون همین شهداست

وی با تجلیل از نیروهای مسلح کرمان به ویژه لشگر ثارالله و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت شهید سلیمانی توانست مکتب شهادت را به جهان اسلام گسترش دهد و امروز ترورهای جنایتکارانه اسراییل هیچ کمکی به انها نخواهد کرد بلکه جریان مقاومت بالنده تر از همیشه ادامه پیدا خواهد کرد .

صبح امروز قبل از تشییع پیکر شهدا نماز باران نیز به امت حجه الاسلام شیخ بهایی در کرمان اقامه شد وی در خطبه های نماز گفت: استغفار و توبه صادقانه و بازگشت به مسیر درست و دوری از اصراف باعث خواهد شد درهای رحمت الهی به رویمان گشوده شوند