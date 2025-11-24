به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور گفت: حاج مصیب لطفی خیر نیک اندیش نیشابوری، ۴۵۰۰ متر مربع زمین به ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد تومان برای ساخت ۱۲۰ واحد مسکن برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد نیشابور اهدا کرد.

ذبیح الله حاجتمند افزود: این اقدام ارزشمند، گامی بزرگ در راستای تأمین سرپناه و ایجاد آرامش برای خانواده‌ های نیازمند به شمار می‌ رود و نمونه‌ ای روشن از همبستگی اجتماعی و توجه به کرامت انسانی است.

وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد با برنامه‌ ریزی دقیق، کار ساخت واحد‌های مسکونی در کوتاه‌ ترین زمان ممکن انجام پذیرد، گفت: امید است این اقدام خیرخواهانه الگویی برای سایر نیکوکاران باشد تا با مشارکت در طرح‌ های حمایتی، نقش مؤثری در کاهش مشکلات مسکن اقشار نیازمند داشته باشیم.

وی گفت: از ابتدای امسال کار ساخت ۵۰ واحد مسکن مددجویان روستایی آغاز شده که تا کنون ۳۰ واحد تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است و ۲۰ واحد دیگر نیز در آستانه تکمیل است.

حاجتمند همچنین با اشاره به پرداخت کمک هزینه ساخت مسکن ملی برای ۱۳۶ خانواده تحت حمایت این نهاد، تصریح کرد: برای هر خانواده مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.