آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس با همدلی و مشارکت مردم و دستگاه های اجرائی به طور کامل مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی الیت چالوس که از ۱۰ آبان ماه آغاز شده بود، امروز با همدلی و مشارکت بی‌نظیر مردم، نیروهای بومی و دستگاه های اجرائی به طور کامل مهار شد.

این موفقیت که در نهمین روز عملیات اطفا به دست آمد، نشان داد چگونه می‌توان با تکیه بر توان داخلی و مشارکت مردمی، حتی سخت‌ترین بحران‌ها را مدیریت کرد.

مسیر مبارزه با آتش

عملیات مهار آتش‌سوزی الیت از روز اول با حضور گسترده مردم محلی، نیروهای منابع طبیعی، محیط‌بانان، هلال‌احمر و بسیجیان آغاز شد.

در روزهای نخست، اگرچه آتش به دلیل شرایط سخت منطقه و وزش بادهای شدید گسترش یافت، اما با تقویت نیروها و تجهیزات، روند مهار آتش سرعت گرفت.

مردم بومی و نیروهای بسیجی و امدادی از نخستین ساعات آتش‌سوزی پای کار بودند. آنها نه تنها در انتقال آب و تجهیزات کمک کردند، بلکه با ایجاد راه‌های دسترسی و هلی‌برن نیروها به نقاط صعب‌العبور، نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار آتش ایفا کردند.

خوداتکایی؛ درس بزرگ الیت

اگرچه چند کشور برای کمک اعلام آمادگی کرده بودند، اما مدیریت بحران استان با تکیه بر توان داخلی و تجهیزات موجود، موفق به مهار آتش شد. این موضوع نشان داد که با برنامه‌ریزی و هماهنگی می‌توان بر بسیاری از بحران‌ها غلبه کرد.

با وجود مهار کامل آتش، نیروهای امدادی برای نظارت و جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد در منطقه حضور دارند. استاندار مازندران تأکید کرد که تا اطمینان کامل، نیروها از منطقه خارج نخواهند شد.

مهار آتش الیت نه تنها یک موفقیت در مدیریت بحران بود، بلکه نشان داد که همدلی مردم می‌تواند بر هر بحرانی غلبه کند.