ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ۹ شهرستان خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۲ ظهر امروز دوشنبه سوم آذر، شاخص کیفی هوا در شهر هویزه به ۲۲۲ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است و هویزه در وضعیت بسیار ناسالم است.

این میزان در شهرستان‌های کارون ۱۸۰، ماهشهر ۱۶۷، اهواز ۱۶۳ و خرمشهر ۱۵۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرستان‌های شادگان ۱۴۹، بهبهان ۱۴۸، شوشتر ۱۴۲ و ملاثانی به ۱۳۸ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های حساس (نارنجی) است.