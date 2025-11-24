سپاهان فردا برای تغییر امتیاز در جدول لیگ قهرمانان آسیا به دیدار الحسین می رود.

سپاهان برای کسب سه امتیاز آسیایی به دیدار الحسین می رود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فولاد مبارکه سپاهان در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا فردا از ساعت 19:30در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف تیم الحسین اردن می رود.

طبق اعلام باشگاه، سپاهان با پیراهن زرد و شورت مشکی وارد زمین خواهد شد و لباس دروازه بان این تیم خاکستری انتخاب شده است.

نماینده اردن نیز با پیراهن سفید و دروازه بان سبز رنگ به میدان می آید..

اهمیت این دیدار به دلیل قرار گرفتن آن در هفته پنجم مرحله گروهی است؛ نتیجه این بازی می تواند نقش موثری در تعیین وضعیت صعود یا نیاز به محاسبات نهایی برای هر یک از تیم ها داشته باشد.

در جدول این گروه، تیم اردنی با ۶ امتیاز صدرنشین است و سپاهان با چهار امتیاز در رده دوم قرار دارد.

بازی رفت این تیم‌ها یک بر صفر به سود الحسین به پایان رسیده بود.