پخش زنده
امروز: -
چهار و نیم سال پس از تشکیل کارگروهی برای بررسی عملکرد دولت و چرایی تلفات زیاد کرونا در انگلیس در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، نشان از کوتاهی دولت این کشور را می دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن چهار و نیم سال پس از تشکیل کارگروهی برای بررسی عملکرد دولت و چرایی تلفات زیاد کرونا در انگلیس در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، گزارش بررسیهای این گروه نشان داد، اگر دولت و دستگاههای مسئول «خیلی دیر و خیلی کند» عمل نمیکردند جان حدود ۲۳ هزار مبتلای به کرونا در این کشور حفظ میشد