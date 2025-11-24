امام جمعه همدان گفت: شهدای گمنام از ما می‌خواهند که در هر شرایطی از ولایت جدا نشویم و در مسیر انقلاب و مقاومت ثابت قدم بمانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در مراسم تشییع پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس که با حضور مردم ولایتمدار همدان برگزار شد با اشاره به خطبه فدکیه گفت: اگر ولایت از جامعه اسلامی حذف شود، زمینه برای فعالیت‌های شیطانی فراهم می‌شود.

او افزود: شهدای گمنام دفاع مقدس با سکوت خود پیامی مهم به جامعه دارند، این شهدا در راه ولایت جان خود را فدای اسلام کردند و امروز از ما می‌خواهند که در مسیر ولایت و مقاومت ثابت قدم بمانیم.

نماینده ولی فقیه در استان ضمن تاکید بر استمرار مقاومت در برابر فتنه‌ها و مشکلات، تصریح کرد: شهدای گمنام از ما می‌خواهند که در هر شرایطی از ولایت جدا نشویم و در مسیر انقلاب و مقاومت ثابت قدم بمانیم.