مراسم «شب واژه و نوا» به مناسبت چهارمین سالگرد راه‌اندازی کتابشهر اردبیل، پنجشنبه ششم آذرماه در سالن فدک این شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این برنامه که با استقبال علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و هنر همراه شده است، چهره‌هایی همچون شمس لنگرودی، اردشیر رستمی، لیلا بلوکات و پارسا خائف حضور خواهند داشت.

براساس برنامه اعلام شده، محور اصلی این رویداد به موضوع «تنهایی» اختصاص یافته است؛ مفهومی که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مشترک در فضای فرهنگی بدل شده است. برگزارکنندگان امیدوارند این رویداد فرصتی برای گفت‌و‌گو درباره ابعاد مختلف این مفهوم و نقش هنر و ادبیات در ایجاد فهم مشترک از آن باشد.

در بخشی از این مراسم، پارسا خائف به اجرای زنده می‌پردازد. میزبانی و هدایت برنامه نیز برعهده محمد عبداللهی خواهد بود.

مدیر کتابشهر اردبیل با اشاره به انتخاب عمدی موضوع «تنهایی» برای این رویداد، گفت: این مفهوم در سال‌های اخیر به تجربه‌ای مشترک برای بسیاری از افراد تبدیل شده است. ما بر این باوریم که هنر و ادبیات می‌توانند فضایی برای درک بهتر این حس و ایجاد همدلی فراهم آورند.

سید حامد هاشمی در ادامه با قدردانی از همراهی نهاد‌های فرهنگی استان و همچنین مشارکت بخش خصوصی در برگزاری این رویداد، خاطرنشان کرد: حضور حامیان فرهنگی در استان، امکان برگزاری برنامه‌هایی باکیفیت و در عین حال با هزینه معقول برای مخاطبان را فراهم کرده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند به پایگاه اینترنتی tickart.ir مراجعه یا به صورت حضوری به کتابشهر اردبیل مراجعه کنند.