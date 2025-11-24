پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: راه شهدا همیشه نورانی است و ما باید به این نور وصل شویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران امروز با حضور در مراسم تشییع صد شهید گمنام دفاع مقدس، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: راه شهدا همیشه زنده بوده و باعث هدایت است.
وی افزود: یزیدیان همواره خواستهاند این مسیر نورانی را از بین ببرند؛ اما نور شهدا بر تاریکی آنها غلبه کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز، تهران شاهد وداعی معنوی و ملی با ۱۰۰ شهید گمنام بود؛ آیینی که یاد و خاطره آنان را برای همیشه در دل مردم ثبت و درس ایثار و فداکاری را به نسلهای آینده منتقل میکند.حضور مردم، بسیجیان، خانوادههای شهدا و گروههای جهادی، جلوهای از عشق و ارادت واقعی به شهدای گمنام و ارزشهای انقلاب را نشان میدهد.
مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با سخنرانی سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور و با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار، سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص)، حسین خوشاقبال فرماندار و سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران برگزار شد.