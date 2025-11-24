به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی بیانگر تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما در استان می‌باشد که می‌تواند سبب تداوم و تقویت پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان شود و این شرایط حداقل تا فردا سه شنبه ادامه خواهد داشت.

مرادی افزود: بر این اساس هشدار آلودگی سطح نارنجی شماره ۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص تقویت و تداوم پایداری جو و عدم وزش باد موثر تا روز سه شنبه اعتبار دارد و در صورت عدم کنترل منابع انتشار آلودگی، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و ارتقای سطح آلودگی تا شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها در برخی ساعات طی این مدت پیش بینی می‌شود.

همچنین به دلیل عبور موج کم دامنه تراز میانی جو از اواخر وقت سه‌شنبه شاهد افزایش نسبی ابر در برخی مناطق خواهیم بود و روز چهارشنبه آسمان استان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود. با این حال برای هفته جاری سامانه بارشی پیش بینی نمی‌شود.

از لحاظ دمایی بررسی‌ها نشان دهنده تداوم سرمای شبانه طی روز‌های آتی تا تقریبا پایان هفته جاری می‌باشد.