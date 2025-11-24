

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبارزه نهایی نسیبه شهبازی در وزن ۶۷ کیلوگرم مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) در جدول شانس مجدد و برابر نماینده هند برگزار شد. شهبازی در دو راند این مبارزه با نتایج ۶ بر ۲ و ۱۴ بر ۴ پیروز شد و به نشان برنز دست یافت.

شهبازی امروز و در اولین مبارزه حریف ترکیه‌ای را شکست داد، اما مقابل نماینده ازبکستان نتیجه را واگذار کرد و از صعود به فینال بازماند و آخرین مبارزه خود را برای کسب نشان برنز برگزار کرد.

با نشان برنز نسیبه شهبازی، مجموع نشان‌های کاروان ورزش ایران به ۳۴ رسید.