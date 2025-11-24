

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبارزه نهایی بهزاد امیری نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو ایران در المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) برابر نماینده قرقیزستان برگزار شد. در این مبارزه امیری طی دو راند متوالی و با نتایج ۱۰ بر ۳ و ۷ بر یک پیروز شد و به نشان برنز دست یافت.

امیری امروز در اولین مبارزه به مصاف حریف ونزوئلایی رفت و در دو راند با نتایج ۱۱ بر ۸ و ۱۲ بر ۲ پیروز شد. در دومین مبارزه برابر حریفی از کره جنوبی قرار گرفت و ۲ به یک باخت.

با نشان برنز بهزاد امیری، مجموع نشان‌های کاروان ورزش ایران به ۳۵ رسید.