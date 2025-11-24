پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در همدان تشییع و در بوستان شهید امیر امیرگان شهرک الوند این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز با حضور پرشور و قدرشناس مردم ولایتمدار همدان در دامنه کوه الوند تشییع و در بوستان شهید امیر امیرگان شهرک الوند به خاک سپرده شد

مراسم تشییع این شهید والامقام، با بدرقه باشکوه همدانی‌ها و در فضایی آکنده از عطر لاله‌های یاد و خاطره شهدا برگزار شد.

این خوش نام ۲۶ ساله در عملیات والفجر ۳ به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.