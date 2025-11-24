به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امروز پیکر ۷ شهید گمنام وطن، بر شانه‌های مردم ولایت‌مدار رشت تشییع و یاد و نام شان در قلب گیلانیان زنده نگه داشته شد.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، مردم با ادای احترام، گل و فاتحه و برگزاری مراسم عزاداری و سینه زنی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای گمنام را گرامی داشتند.

شهدای گمنام امروز نماد همبستگی، ایمان و ایثار مردمی شدند که همچنان قدردان خون پاک فرزندان خود هستند و با حضور پرشور، پیام مقاومت و عشق به وطن را به نسل‌های آینده منتقل کردند.

