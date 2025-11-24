به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نعمت‌پور با اشاره به ادامه‌دار بودن آتش‌سوزی در جنگل‌های دیزمار غربی اظهار کرد: هفت گروه از یگان حفاظت محیط‌زیست استان همراه با نیرو‌های مردمی، جوامع محلی، سپاه، امدادگران جمعیت هلال‌احمر و مسئولان شهرستان‌های خداآفرین و جلفا از نخستین ساعات بروز حادثه در محل حاضر شده و بی‌وقفه در حال تلاش برای مهار آتش هستند.

وی افزود: با وجود اینکه بخشی از آتش مهار شده، اما وزش باد شدید، کم‌بودن میدان دید و سخت گذر بودن منطقه، روند مهار حریق را بسیار سنگین و کند کرده است و شرایط سبب شده امکان پرواز بالگرد امدادی وجود نداشته باشد و زمان رسیدن آن به منطقه طولانی شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان تأکید کرد: امید ما به همکاری میدانی نیرو‌های حاضر و پشتیبانی هوایی است و تا آخرین لحظه برای حفاظت از این رویشگاه‌های ارزشمند تلاش خواهیم کرد. با بهتر شدن شرایط جوی، ورود بالگرد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پایان دادن به این آتش‌سوزی داشته باشد.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های منطقه نمنق جلفا بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی این محدوده را همچنان درگیر کرده است. این حریق در بخشی از جنگل‌های دیزمار واقع در محدوده ییلاق اشتبین، بخش سیه رود جلفا، برای سومین روز ادامه دارد.