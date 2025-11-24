براساس این طرح، تمامی چراغ‌های روشنایی معابر در شهر‌ها و روستاها، محور‌های جاده‌ای و شهرک‌های صنعتی از چراغ‌های قدیمی به LED تبدیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مشاور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در حوزه مدیریت مصرف از اجرای طرح تعویض چراغ‌های روشنایی معابر با چراغ‌های LED خبر داد و گفت: استان مرکزی از اولین استان‌های کشور بود که این طرح را پیگیری کرد، قرارداد آن را منعقد و اجرای آن را آغاز کرد.

حسن کیوان‌پور افزود: شهر خمین به عنوان اولین شهر کشور در اجرای چراغ‌های LED شناخته می‌شود و تمامی چراغ‌های قدیمی و فرسوده این شهر تعویض شدندو هم‌اکنون پروژه مشابه در شهر اراک هم در حال اجراست.

کیوان‌پور افزود: در حوزه روشنایی معابر حدود ۲۴۰ هزار چراغ موجود است که در سال‌های اخیر تعداد زیادی از آنها تعویض شده و ۱۸۳ هزار چراغ دیگر نیز در قالب این طرح به LED تبدیل خواهند شد.