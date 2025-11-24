پخش زنده
بابایی نویسنده کتاب «اقتدار در آسمان» گفت: این اثر با بیان جانفشانیهای نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس به حماسه پاسداری از آسمان ایران توسط دلیر مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا بابایی نویسنده کتاب «اقتدار در آسمان» با حضور در استودیو شبکه خبر با بیان اینکه سعی کردم کتابی مصور را تهیه کنم که در حقیقت فعالیتهای نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس را روایت کند، افزود: همه اندیشمندان معتقدند که شما تا کاری را انجام دادید اگر آن را ننویسید گویی کار انجام نشده و فراتر از این اگر وقتی شما کاری را نوشتید توسط مخاطبان درک نشود باز هم مثل اینکه کار انجام نشده. فراتر از این اگر درک بشود و تغییری ایجاد نکند این طور تلقی میشود که شما کار را انجام ندادید.
وی گفت: ما در ۸ سال دفاع مقدس فراز و فرودهای زیادی داشتیم در زمین، هوا و دریا منتهی من به واسطه وضعیت تخصصی و شغلی که داشتیم سعی کردم که در حوزه نیروی هوایی این مباحث را که در سطح دفاع مقدس برای حوزه هوایی اتفاق افتاده را تا آنجایی که در حد توان است در حد یک کتاب مختصر مفید حالا به رشته تحریر دربیاورم.
بابایی افزود: نیروی هوایی برگرفته از در حقیقت زیرمجموعه قدرت هوایی کشور است و در حوزههای مختلفی نیروی هوایی ایفای نقش میکند چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ منتهی نکته مهمی که وجود دارد و ممکن است که مبهم باشد این است که معمولا دوربینها و چشم ناظران آن چیزی را که نیروی هوایی از فعالیتهای نیروی هوایی تلقی دارند و در ذهنشان باقی میماند حداکثر آن تا انتهای باند است یعنی آن لحظهای که چرخ هواپیما از زمین کنده میشود و از چشم ناظران دور میشود مردم فقط این را میبینند دوربینها فقط قابلیت این را دارند که این را ثبت کنند بعد از آن اینکه در آسمان چه اتفاقی میافتد خلبان با مهارتش و با توکل به خدا چه کار میکند و در صحنه نبرد در رویارویی با دشمن چه رویدادهایی و چه رخدادهایی اعم از شیرین و تلخ رخ میدهد هرگز هیچ دوربینی قابل به قادر به ثبت آن نیست.
وی گفت: در این راستا اقدام به نوشتن این اثر کردم که در فصل اول آن آمدم نیروی هوایی را به عنوان نخستین و سریعترین سامانه دفاعی کشور معرفی کردم در فصل دوم آن پرندههای نیروی هوایی اعم از هواپیما و بالگردهایی را که در اختیار نیروی هوایی است، معرفی کردم بعد پرندههای دشمن را یعنی دشمن آن لحظه ما که عراق بود، معرفی کردم اینها را آمدم به مقایسه گذاشتم یعنی در کفه ترازو قرار دادم که مثلا ما چند تا شکاری داشتیم، چند تا بمب افکن داشتیم و آنها چند تا داشتند؟ و وقتی شما این کتاب را مطالعه میکنید متوجه میشوید که چه قدرتی از عراق پشتیبانی میکرد و ۳۶ کشور جهان به پشتیبانی از عراق بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردند و کارکنان نیروی هوایی و در خط مقدم آنها خلبانان تیز پرواز نیروی هوایی با این پرندههایی که در اختیار داشتند توانستند قدرت هوایی خودشان را به رخ دشمن بکشند و به عبارتی برتری هوایی خودشان را بر دشمن نشان بدهند این اصل ماجرایی بوده که در این کتاب اتفاق افتاده است.
نویسنده کتاب در «اقتدار در آسمان» افزود: در فصل سوم کتاب به عملیات هوایی هواپایه اشاره کردم یعنی وقتی ما صحبت از عملیات هوایی میکنیم این عملیات هوایی میتواند توسط هواپیماها اعم از هواپیماهای شکاری، بمب افکن و ترابری صورت بگیرد و میتواند عملیات هوایی توسط پدافند زمین به هوا صورت بگیرد که در آن دوران دفاع مقدس آفند و پدافند به صورت مشترک تحت پرچم نیروی هوایی فعالیت میکنند.
