ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت در استان یزد طبخ و توزیع ده‌ها تن غذای نذری ارادت خود را به ساحت زهرای مرضیه (س) ابراز کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عاشقان و اراداتمندان ائمه اطهار در دهستان سخوید به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ۱۰تن آش گندم نذری طبخ و آن را بین هزاران نفر از عزاداران توزیع کردند.

برای طبخ این آش گندم ۲۰۰ کیلو بلغور گندم، ۲۰۰ کیلوگرم گوشت و ۳۰۰ کیلو گرم حبوبات نخود. لوبیا. وعدس به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان به همت خیران دهستان سخوید هزینه شده است.

همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، طبخ آش حسین در محل امامزاده عبدالله (ع) بافق از محل موقوفات این بقعه متبرکه انجام شد.

علیزاده رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بافق گفت: آش حسین به نیت تعظیم شعائر فاطمی و عمل به نیت واقفان طبخ و امروز بین بیش از هزار و دویست نفر از مردم توزیع شد.

عاشقان و اراداتمندان ائمه اطهار در مهریز هم به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ۳ تن شله زرد نذری پختند و آن را بین هزاران نفر از عزاداران توزیع کردند.

برای پختن این شله زرد ۱۷۰ کیلو نیم دانه برنج، ۲۰۰ کیلوگرم شکر و ۴۰ لیتر گلاب به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال به همت خیران شهرستان مهریز هزینه شده است.