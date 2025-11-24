پخش زنده
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: عملکرد تعدادی از دستگاههای اجرایی در اجرای تکالیف قانونی مطلوب نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلینژاد آلودگی هوا را یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان خوزستان عنوان کرد و افزود: تعدد صنایع بزرگ و ملی در استان خوزستان، در کنار بیتوجهی به اصول توسعه پایدار در دهههای گذشته، موجب شده امروز با منابع متنوع آلاینده مواجه باشیم.
وی ادامه داد: علاوه بر آلودگی ناشی از صنایع، آتشسوزی تالاب هورالعظیم در بخش عراقی، آتشسوزی پسماندها در محلهای دفن شهری و ضعف مدیریت پسماند در بسیاری از شهرهای استان خوزستان، از عوامل مهم افت کیفیت هوا هستند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به نقش منابع متحرک در آلودگی هوا گفت: همچنین توزیع نامناسب سوخت استاندارد از جمله بنزین یورو ۴، تردد خودروهای فرسوده، نبود شهرکهای حملونقل و پارکینگ خودروهای سنگین و ضعف در معاینه فنی، از مهمترین عوامل افزایش آلودگی هوا در کلانشهر اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان است.
قلی نژاد ضعف حملونقل عمومی را از چالشهای جدی اهواز برشمرد و افزود: نبود سیستمهای حملونقل نوین مانند مترو و منوریل و کمبود ناوگان اتوبوسرانی موجب شده مردم بیشتر از خودروهای شخصی استفاده کنند. این مساله، اجرای محدودیتهای ترافیکی پیشبینیشده در قانون هوای پاک را دشوار کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک گفت: عملکرد تعدادی از دستگاههای اجرایی در اجرای تکالیف قانونی مطلوب نیست و اداره کل حفاظت محیط زیست در حال پایش و گزارش موارد قصور به دستگاههای نظارتی و قضایی استان خوزستان است.
قلی نژاد همچنین با اشاره به نقش آتشسوزیهای کشاورزی در آلودگی هوای خوزستان خاطر نشان کرد: آتش زدن بقایای کشت گندم و برنج در فصل برداشت و نیز آتشسوزی در بخشهایی از مزارع نیشکر، از دیگر منابع موثر بر آلودگی هوا هستند. شرکت توسعه نیشکر در شرایط اضطرار مکلف به توقف آتشسوزیهاست و همکاری قابل قبولی داشته است، اما همچنان نیاز است که جهاد کشاورزی و شرکت توسعه نیشکر اقدامات خود را تقویت کنند.
وی تاکید کرد: حل مساله آلودگی هوا در خوزستان نیازمند همکاری جدی دستگاهها، اجرای کامل قانون هوای پاک و مدیریت اصولی منابع آلاینده در همه بخشهاست.