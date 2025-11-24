پخش زنده
استاندار تهران گفت: مردم ایران همچنان معتقدند تنها راه ایستادگی و پیروزی در برابر جبهه استکبار، مقاومت، وحدت و انسجام ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدصادق معتمدیان امروز با حضور در مراسم تشییع صد شهید گمنام دفاع مقدس، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ملت ما در سختترین شرایط، حتی زیر شدیدترین تهدیدهای رژیم صهیونیستی و همپیمانان آن، پیام اصلی خود را با حضور آگاهانه و یکپارچه در صحنه ارسال کردند.
وی با اشاره به رخدادهای اخیر افزود: در جنگ ۱۲ روزه، این مردم بودند که با اتحاد و همبستگی بینظیرشان، حمایت عملی خود از انقلاب اسلامی، نظام و آرمانهای بلند امام و شهدا را نشان دادند.
استاندار تهران ادامه داد: حضور گسترده مردم امروز در تهران و سایر استانها، نشاندهنده تجدید بیعت با شهدا و تأکید دوباره بر دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
معتمدیان با تأکید بر نقشآفرینی همه اقشار جامعه خاطرنشان کرد: زنان ما دوشادوش مردان، همواره در خط مقدم مقاومت و دفاع از کشور حضور داشتهاند و این همراهی و فداکاری، سرمایهای بزرگ برای ایران است.
وی اضافه کرد: ملت ایران ثابت کردهاند که با وحدت، مقاومت و پایبندی به آرمانهای انقلاب، از مرزهای کشور و عزت ملی خود صیانت خواهند کرد.