نزاع خونین در خواف؛ ۲ نفر جان باختند
اختلافات شخصی و درگیری در کارگاهی در خواف منجر به مرگ ۲ نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی خواف گفت: در درگیری که بامداد امروز در محدوده سنگان رخ داد، فردی با ضربات چاقو ۳ نفر را مجروح کرد و متواری شد که ۲ تن از مصدومان جان خود را از دست دادند.
سرهنگ جواد خرسند افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند و متهم به قتل دستگیر شد.
خرسند افزود: تحقیقات با دستورات تخصصی مرجع قضائی برای روشن شدن علت و چرایی این درگیری خونین همچنان ادامه دارد.