مردم ولایتمدار مازندران همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با برگزاری آیینهای عزاداری، عشق و ارادت خود به خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امسال نیز همچون سالهای گذشته، مازندران در ایام فاطمیه، صحنه جلوههای بینظیری از عشق و ارادت به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا(س) بود. از شهرهای بزرگ تا دورافتادهترین روستاها، همه و همه یکصدا در فراق بانوی دو عالم سوگوار شدند و بار دیگر نشان دادند که دلهایشان با خاندان نبوت و امامت میتپد.
مردم دیار علویان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با حضور پرشور در آیینهای عزاداری، عشق و ارادت خود به خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشتند.
عزاداران حسینی با راهاندازی هیئتهای سینهزنی و زنجیرزنی، برپایی دستههای عزاداری در معابر اصلی شهرها و همچنین برپایی موکبهای فرهنگی و پذیرایی، فضای کلیه شهرها و روستاهای استان را رنگ و بوی فاطمی بخشیدند.
سیاهپوش کردن منازل، نصب پرچمهای عزا بر در و دیوار کوچهها و خیابانها، پخت نذورات و توزیع آن میان عزاداران از دیگر برنامههایی بود که مردم ساداتپرور مازندران در این ایام به اجرا درآوردند.