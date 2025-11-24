افتتاح بزرگترین و نخستین درمانگاه تخصصی استان در بهمئی
درمانگاه تخصصی شبانه روزی شفاء در لیکک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بهمئی گفت: این طرح درمانی به عنوان بزرگترین و نخستین درمانگاه تخصصی استان و از طرحهای مصوب سفر ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷ سردار شهید سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران کشور به بهمئی است . سرهنگ مهدی غلامی نژاد با بیان اینکه عملیات اجرایی ساختمان این درمانگاه تیر ماه سال ۱۳۹۹ در زمینی به مساحت هزار و ۵۰ متر مربع در سه طبقه آغاز شد، افزود: برای ساخت و تجهیز درمانگاه شبانه روزی شفاء بهمئی اعتباری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است. سرهنگ غلامی نژاد اضافه کرد: در این مرکز درمانی که شامل بخشهای مختلفی از جمله، خدمات پزشکی، درمانی و دندانپزشکی، بخشهای عمومی، داخلی و اورژانسی با تعرفه نیمه دولتی و تحت قرارداد با همه بیمههای تکمیلی به مردم خدمات رسانی میشود. وی با بیان اینکه مردم این شهرستان به علت برخی کمبودها در شهرستان برای پیگیری امور درمانی خود در دیگر شهرها متحمل هزینههای سنگین درمان، خطرات و تصادفات جادهای بودند ادامه داد: با بهره برداری از این درمانگاه همه خدمات درمانی مورد نیاز با تعرفه دولتی و حذف هزینههای سفر به دیگر شهرها به مردم شهرستان بهمئی ارائه میشود. فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بهمئی اضافه کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده، تلاش میشود در این مرکز درمانی در آینده خدمات نوین در حوزههای درمانی به مردم ارائه شود. سرهنگ محقق زاده مدیر بنیاد تعاون بسیج کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: افتتاح این درمانگاه گامی مهم برای ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان بهمئی است. فرماندار بهمئی هم از آمادگی این فرمانداری و دولت برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی مناسب به شهروندان خبر داد و گفت: با همافزایی دستگاهها، پشتیبانی از نیروی انسانی درمانی و استفاده از ظرفیتهای مختلف، میتوانیم کیفیت خدمات را ارتقا دهیم و دسترسی مردم به درمان تخصصی را تسهیل کنیم. لطف الله ایرمی با اشاره به اهمیت این مجموعه درمانی افزود: این مرکز بخش عمدهای از خدمات آن با کمترین هزینه به مردم ارائه میشود ایرمی اضافه کرد: با راه اندازی این مرکز، هزینههای بالای درمان برای بیماران، به میزان قابل توجهی کاهش مییابد و یک طرح بسیار ارزشمند برای شهرستان بهمئی محسوب میشود. زریر فرضیزاده معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به اینکه راه اندازی این مرکز نقش مهمی در زمینه ارتقا سلامت در شهرستان بهمئی دارد گفت: این طرح درمانی برای برخورداری مناطق کمتر برخوردار استان و به همت مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد. مدیر موسسه خدمات درمانی بنیاد تعاون بسیج در کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: افتتاح این درمانگاه به کاهش بار مراجعات به بیمارستانها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی کمک خواهد کرد. یعقوب بَرفَر با بیان اینکه، با راهاندازی این مراکز، بیماران میتوانند در هر زمان از شبانهروز به خدمات پزشکی، درمانی و دندانپزشکی دسترسی داشته باشند افزود: این درمانگاه آماده ارائه خدمات در بخشهای عمومی، اورژانسی و دندانپزشکی و داخلی با تعرفه نیمه دولتی و تحت قرارداد با تمام بیمههای تکمیلی میباشند. امامجمعه شهر لیکک بر مشارکت و همکاری بسیج، سپاه، در توسعه زیرساختها، سلامت، امنیت و رفاه عمومی تاکید کرد. حجتالاسلام اسماعیل صلواتی با اشاره به ضرورت تقویت ظرفیتهای درمانی شهرستان گفت: با توجه به افزایش جمعیت بهمئی ضروری است این مراکز ارائه خدمات تخصصی را افزایش دهند.
