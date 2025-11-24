پخش زنده
امروز: -
هفته پنجم دور گروهی فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ فوتبال لیگ نخبگان آسیا امروز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
** منطقه غرب:
* دوشنبه ۳ آذر:
نسف قرشی ازبکستان - تراکتور تبریز ایران (ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه مرکزی شهر قرشی - داور: حمد نظمی نصرالدین از مالزی)
- در این گروه تیم تراکتور تبریز پیش از این برابر شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ و برابر الوحده امارات بدون گل مساوی کرد و با ۵ گل در خانه شارجه امارات به برتری رسید و با یک گل الشرطه عراق را شکست داد.
شباب الاهلی امارات - الغرافه قطر
الدحیل قطر - الاتحاد عربستان
الاهلی عربستان - شارجه امارات
* سه شنبه ۴ آذر:
الوحده امارات - السد قطر
الهلال عربستان - الشرطه عراق
- در جدول منطقه غرب تیم الهلال با ۱۲ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای الاهلی عربستان و الوحده امارات (تیم محمد قربانی و رضا غندی پور دو هافبک ایرانی) با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم تراکتور تبریز با ۸ امتیاز در رده چهارم است و تیم شباب الاهلی (تیم سعید عزت اللهی هافبک و سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی و مرصاد سیفی مدافع ایرانی) با ۷ امتیاز در رده پنجم جای دارد.
** منطقه شرق:
* سه شنبه ۴ آذر:
ملبورن سیتی استرالیا - جوهور دارالتعظیم مالزی
گانگ وون کره جنوبی - ماچیدا زلویا ژاپن
شانگهای پورت چین - اف سی سئول کره جنوبی
چنگدو رونگ چنگ چین - سانفرس هیروشیما ژاپن
* چهارشنبه ۵ آذر:
اولسان هیوندای کره جنوبی - بوریرام یونایتد تایلند
شانگهای شن هوآ چین - ویسل کوبه ژاپن
- در جدول منطقه شرق تیم ویسل کوبه با ۹ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای ۷ امتیازی جوهور دارالتعظیم مالزی، اولسان هیوندای کره جنوبی و سانفرس هیروشیما ژاپن دوم تا چهارم هستند.