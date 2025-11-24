

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

** منطقه غرب:

* دوشنبه ۳ آذر:

نسف قرشی ازبکستان - تراکتور تبریز ایران (ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه مرکزی شهر قرشی - داور: حمد نظمی نصرالدین از مالزی)

- در این گروه تیم تراکتور تبریز پیش از این برابر شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ و برابر الوحده امارات بدون گل مساوی کرد و با ۵ گل در خانه شارجه امارات به برتری رسید و با یک گل الشرطه عراق را شکست داد.

شباب الاهلی امارات - الغرافه قطر

الدحیل قطر - الاتحاد عربستان

الاهلی عربستان - شارجه امارات

* سه شنبه ۴ آذر:

الوحده امارات - السد قطر

الهلال عربستان - الشرطه عراق

- در جدول منطقه غرب تیم الهلال با ۱۲ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های الاهلی عربستان و الوحده امارات (تیم محمد قربانی و رضا غندی پور دو هافبک ایرانی) با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم تراکتور تبریز با ۸ امتیاز در رده چهارم است و تیم شباب الاهلی (تیم سعید عزت اللهی هافبک و سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی و مرصاد سیفی مدافع ایرانی) با ۷ امتیاز در رده پنجم جای دارد.

** منطقه شرق:

* سه شنبه ۴ آذر:

ملبورن سیتی استرالیا - جوهور دارالتعظیم مالزی

گانگ وون کره جنوبی - ماچیدا زلویا ژاپن

شانگهای پورت چین - اف سی سئول کره جنوبی

چنگدو رونگ چنگ چین - سانفرس هیروشیما ژاپن

* چهارشنبه ۵ آذر:

اولسان هیوندای کره جنوبی - بوریرام یونایتد تایلند

شانگهای شن هوآ چین - ویسل کوبه ژاپن

- در جدول منطقه شرق تیم ویسل کوبه با ۹ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های ۷ امتیازی جوهور دارالتعظیم مالزی، اولسان هیوندای کره جنوبی و سانفرس هیروشیما ژاپن دوم تا چهارم هستند.