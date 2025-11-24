هم‌زمان با فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، این شبکه رادیویی با ویژه‌برنامه‌هایی، چون «سرگذشت حضرت زهرا»، «هر طرف صدای تو»، «موج ارغوانی»، «ساده و صمیمی»، «نواهنگ» و «مهرتابان» میزبان شنوندگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هم‌زمان با فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ویژه‌برنامه «موج ارغوانی» ساعت ۱۴ روی آنتن می‌رود.

این برنامه با استفاده از آیتم‌هایی، چون روایت، دلگویه، داستان و موسیقی‌های متناسب، تلاش می‌کند فضایی همدلانه و معنوی برای شنوندگان ایجاد کند.

در ادامه، برنامه زنده «ساده و صمیمی» با موضوع «دفاع از حق و حقیقت» ساعت ۱۷ پخش خواهد شد و با گفت‌و‌گو‌های کارشناسی و بخش‌های مخاطب‌محور به نقش و منزلت حضرت زهرا (س) در پاسداری از ارزش‌ها می‌پردازد.

همچنین برنامه «نواهنگ» ساعت ۱۹ با نغمه‌ها و تصنیف‌های مذهبی متناسب با سوگ فاطمی همراه شنوندگان می‌شود.

در پایان روز نیز ویژه‌برنامه نمایشی «مهرتابان» ساعت ۲۰ روی آنتن خواهد رفت.

این برنامه با روایت داستانی از سه دوره زمانی مختلف، به تأثیر سیره ائمه معصومین (ع) در زندگی انسان‌ها می‌پردازد.

این مجموعه برنامه‌ها با هدف بزرگداشت ایام فاطمیه و ترویج مفاهیم معنوی سیره حضرت زهرا (س) تقدیم مخاطبان می‌شود.