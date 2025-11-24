به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار محمدنبی رودکی فرمانده لشگر ۱۹ فجر دوران دفاع مقدس با حضور در برنامه بدرقه قهرمانان گمنام شبکه خبر با عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که خود شهیده گمنام است گفت: شهادت این بزرگوار بی‌بی فاطمه زهرا (س) همزمان شده با تشییع ۳۰۰ شهید گمنام در روز ملی شهدا که با ابتکار و پیگیری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور و حمایت و پشتیبانی سپهبد شهید محمد باقری این شهید بزرگوار توانست در تقویم رسمی کشور این روز شهدای ملی به ثبت برسد.

وی افزود: به خانواده‌های معظم شهدا، به پدر و مادرها، همسر یا فرزندان آنها که چشم به راه بودند تسلیت می گویم و می‌بینیم که مردم عزیز ما چگونه قدرشناسی می‌کنند از فرهنگ ایثار و از فرهنگ فداکاری جوانان در سال‌های ۶۱ و ۶۲ به ویژه در محله‌هایی که این ۳۰۰ شهید تفحص شدند و بعد از حدود ۴۳ سال به آغوش ملت ایران و خانواده‌هایشان برگشتند. این شهیدان عزیز ما در مناطق عملیاتی محرم در منطقه عمومی فکه، زبیدات، دشت عباس، موسیان و در منطقه جزایر مجنون و مناطق شرق بصره، پاسگاه زید، در عملیات خیبر و در حدود ۱۴ منطقه این شهدا در جنوب و غرب کشور تفحص شدند و امروز توسط مردم صبور و مقاوم ایران عزیز در سراسر ایران تشییع می‌شوند.

سردار محمدنبی رودکی گفت: می‌خواهم اشاره‌ای کنم به آن روز‌های عملیات خیبر در منطقه هور که تقریباً در غرب استان خوزستان که بخشی از شهدا مربوط به عملیات خبر هستند در منطقه غرب اهواز که من یادم است آن موقع نیرو‌های تحت قالب لبیک یا خمینی سازماندهی شدند در ایران اسلامی، شهید همت هم در آنجا بودند این شهدا به جبهه اعزام شدند و آموزش‌های لازم را در عقب دیدند و به جبهه اعزام شدند و آنجا دو ماه قبل از عملیات در نهم آذر مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودند در یک سخنرانی با فرماندهان جبهه مقاومت آن روز فرمودند بسیج در همین طرح لبیک یا خمینی یا طرح آزادسازی قدس عنوانش بود ابتدا این را مطرح کردیم که آماده بشوید راه قدس از کربلا می‌گذرد و مقام معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور در دیدار با فرماندهان مقاومت دو نکته را فرمودند که بسیج دارای دو خصوصیت است یکی خصوصیت نظامی، سازماندهی و آموزش و خصوصیت دیگر بسیج اسلامی و اعتقاد راسخ به ایدئولوژی و مکتب انقلاب است گویی که مقام معظم رهبری امروز را ترسیمی کردند که این بسیج باید در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حضور داشته باشد و هم اکنون آقا فرمودند خود را برای ایران اسلامی آینده که در آن محرومان و مستضعفان همه نیرو‌های خود را تنها صرف سازندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خواهند کرد آماده کنید،

وی افزود: در بهمن ماه ۶۲ هم حضرت امام پیامی صادر کردند و حکم فرماندهی به آقای هاشمی رفسنجانی آن موقع دادند و قرارگاه خاتم الانبیا شکل گرفت دو قرارگاه زیر مجموعه آن بود قرارگاه نجف و قرارگاه کربلا، این قرارگاه به فرماندهی و مسئولیت آقای هاشمی رفسنجانی بالای سر ارتش و سپاه و جهاد سازندگی و بسیج و حتی دولت برای پشتیبانی از جبهه‌ها قرار گرفت نیرو‌های لبیک یا خمینی آمدند این عملیات خیبر آغاز شد و در سوم اسفند ۱۳۶۲ و ارتش جمهوری اسلامی با چند لشکر و یگان‌های پشتیبانی هوانیروز و نیروی هوایی ارتش در منطقه جنوب عملیات خیبر به نام پاسگاه زید و شرق بصره و سپاه پاسداران در منطقه هورالهویزه برای تصرف جزایر مجنون که این جزایر مجنون به عنوان این بود که ما متجاوز را تعقیب کنیم حالا که دنیا حقوق ما را نمی‌دهد وارد خاک عراق شدیم از مرز عبور کردیم سپاه هم با تعدادی از لشکر‌ها و یگان‌ها وارد شدیم تقریباً حدود ۴۰ کیلومتر باید در آبراه‌ها و هور و نی‌های بلند لابلای این نی‌ها قایق‌ها می‌رفتند.

سردار محمدنبی رودکی گفت: هوانیروز قهرمان ما که امیر جلالی فرمانده هوانیروز وقت بود اولین بالگرد و هلیکوپتر شبانه با تعداد هلیکوپتر‌ها نیرو‌های رزمنده ما را به جزایر مجنون وارد کردند و با قایق‌ها هم سپاه از آبراه‌ها که روشنایی‌هایی علامت‌های برای هلیکوپتر‌ها گذاشته بود قرارگاه نصرت و روشنایی‌هایی برای راهنمای عبور برای قایق‌ها و جزایر تقریباً ۳ هفته عملیات خیبر طول کشید و ۷۰ درصد از جزیره شمالی مجنون به طور کامل و جزیره جنوبی هم ۳۰ درصد، ۷۰ درصد از دو جزیره به تصرف نیرو‌های رزمندگان اسلام درآمد همان موقع کنش‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی برای کنترل ایران که اگر ایران را ول کنید دارد می‌آید حتی طرح زیادی آوردند چند ماه بعد در تیر ماه ۱۳۶۳ هم قطعنامه ۵۲۲ را سازمان ملل و شورای امنیت صادر کردند که، چون حقوق ایران در آن دیده نشده بود و متجاوز که صدام بود محکوم نشده بود امام قطعنامه را نپذیرفتند و جنگ ادامه پیدا کرد و در همین عملیات نتایجی هم دارد اشاره‌ای به آن داشته باشم.

وی افزود: من از دستاورد‌های این عملیات اگر بخواهم بگویم تعدادی از یگان‌های دشمن منهدم شد، تعدادی از نیرو‌های دشمن به اسارت درآمد به دلیل پیروزی که برای ما ایجاد شده بود قابلیت توان دفاعی عراق مورد تردید آمریکایی‌ها و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت آنها می‌گفتند عراق نمی‌تواند، دوباره تجهیزات و امکانات دادند و قطعنامه‌ای که حقوق ما را تضمین نمی‌کرد صادر کردند و یکی از دستاورد‌های دیگرش این بود که ارتش و سپاه آمادگی‌هایی برای انجام عملیات‌های بعدی به نام بدر در همین منطقه ما تجاربی کسب کردیم در عبور از رودخانه و زدن پل ۱۳ کیلومتر روی هور پل‌هایی که خیبری بود با فوم ساخته می‌شد در کارخانجاتی در شمال کشور همه اتکا به خود، چون همه محاصره بودیم، یک خاطره برای جوانان بگویم شهید محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله ایشان در عملیات خیبر به آقای رفیق دوست که وزیر سپاه بود می‌گفت آقای رفیق دوست هر یک ساعتی که شما پل را زودتر بزنید ما یک مجروح و یک شهید کمتر می‌دهیم این در مکالمات بی‌سیمی هم است و با تلاش جهاد سازندگی مهندسی سپاه و مهندسی ارتش این پل عظیم خیبری برای پشتیبانی زده شد که ما بتوانیم آن منطقه را که گرفتیم حفظ کنیم و به بچه‌ها امکانات برسانیم.

سردار محمدنبی رودکی اظهار داشت: تشکیل یگان دریایی سپاه به خصوص در این عملیات یکی از دستاورد‌های عملیات بود که بعداً در خلیج فارس و الان در دریای عمان و خارج از دریای عمان توسعه پیدا کرد این یگان دریایی از آن دفاع ۸ ساله ملت ایران و تجارب آن موقع است توسعه دریایی ما و نهایتاً عملیات خیبر باعث تحول اساسی در نظام صنایع دفاعی ما شد آن روز ما یک موشک نداشتیم باید می‌رفتیم سراغ لیبی، سوریه، کره شمالی تا به سختی بتوانیم یک جواب کوتاهی به صدامی که موشک‌ها در اختیارش بود بدهیم نهایتاً این آغاز عملیات خیبر که سوم اسفند ۱۳۶۲ بود تا ۲۷ اسفند حدود ۳ هفته ادامه داشت و دستاورد‌هایی از قبیل اینکه ما ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از منطقه هور آزاد شد منطقه هور جایی بود که بخشی از آن مردم خوزستان آنجا زندگی می‌کردند مردم مرزنشین در هویزه و بخشی هم عراقی‌ها در آنجا بودند این منطقه آزاد شد، ۱۴۰ کیلومتر مربع از جزایر مجنون،ر۴۰ کیلومتر مربع هم از منطقه به نام طلاییه بین کوشک و جزایرآزاد شد.

وی گفت: این ۸ سال دفاع مقدس ملت بزرگ ایران، امروز اقتدار جمهوری اسلامی را افزایش داد این ۸ سال دفاع مقدس چه اتفاقی می‌افتاد که جوانان حاضر می‌شدند جان خودشان را فدا کنند در شناسنامه که سنشان را قانونی کنند برسند به جایی که بسیج شهرشان اجازه اعزام بدهد نمونه‌های زیادی داشتیم این اتفاقات یکی از این بود که دل‌هایشان نورانی به اطاعت از امام (ره) و دفاع از اسلام موج می‌زد حضرت امام واقعاً دل‌ها را تصرف کرده بود تحول و انقلاب، در حقیقت انقلاب یعنی تحول و دگرگونی در ایران ایجاد شده بود قشر جوان را در نوک پیکان تحول را در دفاع مقدس می‌بینیم که قشر جوان می‌آید و آماده فداکاری می‌شود و آماده دفاع از کشور می‌شود، در نوک پیکان دفاع از انقلاب هم جنگ ۸ ساله تحمیلی عراق بر علیه ایران بود بنابراین این جوانان یک خصوصیت آنها پیروی از امام و ولی فقیه بود که اینطور حرکت می‌کردند در وصیت‌نامه‌هایشان غالباً این را آوردند و حتی سفارش کردند به ما که از ولی فقیه اطاعت کنید، دوم این جوانان عزیز ما سنگر‌هایی که ما آن روز داشتیم خوب جهاد می‌آمد سنگر می‌زد، مهندسی یگان‌ها سنگر‌های اجتماعی معروف بود این سنگر‌ها عبادتگاه بود در این سنگر‌ها دعای توسل، زیارت عاشورا، دعای ندبه بچه‌ها می‌خواندند نماز شب غالبا هم به ذکر و عبادت می‌پرداختند جبهه حق این بود.

سردار رودکی افزود: روحیه فداکاری و ایثارگری را اتفاقاً حضرت امام در همان سال ۶۲ و اوایل ۶۳ عملیات خیبر که نزد حضرت امام رفتیم ایشان فرمودند روحیه ایثار و فداکاری رزمندگان ایران عامل اصلی پیروزی بود، این عملیات‌ها و پیروزی‌ها به عنوان جهاد فی سبیل الله در تاریخ ثبت خواهد شد. حفظ انسجام و یکپارچگی و وحدت مردم در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، یادآور ایثار و ازخودگذشتگی‌های دوران دفاع مقدس بود. آن چیزی که امروز مقام معظم رهبری هم در جنگ ۱۲ روزه و بعد از جنگ ۱۲ روزه پیامی صادر فرمودند بعد از جنگ فرمودند این انسجام و یکپارچگی ملت باید حفظ شود و از ملت ایران واقعاً باید تشکر کرد به نیابت از شهدا و نیابت از پیشکسوتان همین جا دست تک تک مردم را می‌بوسیم که اینطور صبح بیست و سوم جنگ ۱۲ روزه شروع شده مردم ظهرش ریختند در نماز جمعه‌ها چند برابر جمعیت نماز جمعه‌های هفته قبل در حالی که دشمن فکر می‌کرد دیگر مردم نمی‌آیند این هم نکته‌ای بود که وحدت را خاطره‌ای از آن زمان خواستم بگویم که امروز به آن بیشتر نیاز داریم.