به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دانشکده علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت:جانباز سرافراز حاج نعمت‌ الله راد، هزینه مراسم ترحیم خود را در زمان حیات برای ارتقای سلامت مردم این شهرستان اهدا کرد.

دکتر محمدجواد یزدانی افزود: بر این اساس آقای راد ۲ میلیارد ریال برای تقویت خدمات درمانی و بهبود زیرساخت‌ های سلامت شهرستان کاشمر اهدا کرد.

وی تأکید کرد: این حرکت بی‌ بدیل، پیامی بزرگ برای جامعه دارد، اینکه می‌ توان پیش از وداع، ردی زیبا از مهربانی و امید برای مردم به‌ جا گذاشت.