کمک ۲ میلیارد ریالی جانباز کاشمری به حوزه سلامت
جانباز کاشمری ۲ میلیارد ریال برای تقویت خدمات درمانی و بهبود زیرساختهای سلامت این شهرستان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس دانشکده علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت:جانباز سرافراز حاج نعمت الله راد، هزینه مراسم ترحیم خود را در زمان حیات برای ارتقای سلامت مردم این شهرستان اهدا کرد.
دکتر محمدجواد یزدانی افزود: بر این اساس آقای راد ۲ میلیارد ریال برای تقویت خدمات درمانی و بهبود زیرساخت های سلامت شهرستان کاشمر اهدا کرد.
وی تأکید کرد: این حرکت بی بدیل، پیامی بزرگ برای جامعه دارد، اینکه می توان پیش از وداع، ردی زیبا از مهربانی و امید برای مردم به جا گذاشت.