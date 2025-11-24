استاندار مازندران همزمان با بازدید از منطقه حریق جنگل‌های کارمزد سوادکوه از تقسیم‌بندی استان به سه منطقه و ایجاد پایگاه‌های تخصصی اطفای حریق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران مهدی یونسی صبح امروز خود را به منطقه حریق جنگل‌های کارمزد در سوادکوه رساند و روند مهار آتش را از نزدیک بررسی کرد.

وی با اشاره به همزمانی وقوع ۵ آتش‌سوزی در استان گفت: هم‌اکنون در ۵ نقطه استان از جمله سوادکوه، کلاردشت، مرزن‌آباد، گلوگاه و عباس‌آباد آتش‌سوزی رخ داده و نیرو‌های امدادی به همراه مردم بومی در حال مهار آن هستند.

استاندار مازندران از برنامه‌ریزی جدید برای مقابله با آتش‌سوزی خبر داد و گفت: استان را به سه قسمت شرق، مرکز و غرب تقسیم می‌کنیم و در هر قسمت یک پایگاه اطفای حریق ایجاد می‌شود.

یونسی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین افزود: تکنولوژی پیشرفته نیاز امروز کشور است تا منابع طبیعی حفظ شود. ما باید تمام تجهیزات لازم برای اطفای حریق را فراهم کنیم.

وی با تشکر از مردم محلی گفت: از مردم تشکر می‌کنم. حضور و همکاری آنان عامل مهمی در سرعت‌بخشی به عملیات اطفای حریق بود. ما در پی حفظ جنگل‌های هیرکانی هستیم، چون اکسیژن ماست و وظیفه ماست که از آن حفاظت کنیم.