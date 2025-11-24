لغو مرخصی همه نیروهای منابع طبیعی
منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران اعلام کرد با توجه به شرایط حساس موجود، تمامی مرخصیها تا اطلاع ثانوی لغو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: با توجه به تداوم گرمای هوا، صدور هشدارهای سطح نارنجی و قرمز هواشناسی و پیشبینی وزش باد گرم در روزهای پیشرو و بهمنظور جلوگیری از بروز هرگونه حریق احتمالی در جنگلها و مراتع استان، همه نیروهای منابع طبیعی، اعم از نیروهای رسمی، شرکتی و طرحی، از این لحظه در آمادهباش کامل قرار میگیرند.
مهرداد خزایی پول افزود: ضروری است گشتهای میدانی و پایش شبانهروزی در تمامی حوزهها بدون وقفه اجرا و گزارشهای دورهای به ستاد بحران اداره کل ارسال شود.
او ادامه داد: با توجه به شرایط حساس موجود، تمامی مرخصیها تا اطلاع ثانوی لغو و حضور کامل نیروها در مناطق تحت مدیریت الزامی است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: انتظار میرود مسئولان واحدها، روسای ادارات تابعه و نیروهای یگان حفاظت با هماهنگی کامل، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را در بالاترین سطح اجرا کنند.