منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر آماده پذیرش سرمایهگذاران
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر از صدور پروانه بهرهبرداری مرحله نخست منطقه ویژه اقتصادی شمال استان خبر داد وگفت: این منطقه اکنون آماده سرمایهگذاری سرمایهگذاران داخلی و خارجی آماده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سید حسین حسینی در جمع خبرنگاران بیان کرد: با صدور پروانه بهرهبرداری مرحله نخست منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر، این منطقه بهطور رسمی وارد مرحله آمادهسازی برای استقرار صنایع شده و اکنون آماده ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی آماده است.
وی تاکید کرد: این پروانه بهرهبرداری نشاندهنده آمادگی کامل منطقه برای جذب سرمایهگذاران است و زیرساختها بر اساس نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی طراحی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر یادآور شد: صدور این پروانه، پنجمین مجوز بهرهبرداری از مجموع ۱۰ منطقه ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان ایزیپو و شرکتهای تابعه استانی است و فرصت مناسبی برای توسعه صنعتی و اقتصادی فراهم میکند.
وی اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر میتواند به یکی از قطبهای مهم سرمایهگذاری و اشتغالزایی در جنوب کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در توسعه صنعتی استان ایفا کند.
حسینی گفت: با تکمیل زیرساختها و آمادهسازی زمین، سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند از فرصتهای این منطقه ویژه اقتصادی برای توسعه فعالیتهای صنعتی و ایجاد اشتغال بهرهمند شوند.