مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور رزمندگان، جانبازان و غواصان دفاع مقدس در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول سنگر اخلاص گفت. این مراسم معنوی امروز از ساعت ۹ صبح با قرائت قرآن کریم و با حضور ایثارگران واحد اطلاعات و عملیات لشگر ۲۱ امام رضا (ع) آغاز شد.

سردار سید مجید مصباح افزود. این مراسم با سخنرانی حجت‌ الاسلام مقدم در خصوص شخصیت معنوی حضرت زهرا (س) و دفاعشان از امام زمان خود تا پای جان ادامه یافت.

مصباح ادامه داد: چندین عملیات در زمان جنگ با رمز مبارک یا زهرا (س) انجام شد و رزمندگان اسلام مددهای آن حضرت را در میدان جنگ به چشم سر دیدند.

مداحی و نماز جماعت یادگاران دفاع مقدس از دیگر بخش های این مراسم بود.

سنگر اخلاص رزمندگان اسلام تشکلی فرهنگی در مشهد است که برنامه های مختلف فرهنگی در زمینه نشر فرهنگ ایثار و شهادت و بیان فضایل ائمه اطهار علیهم السلام برگزار می کند.