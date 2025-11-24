



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ساری بامداد امروز دوشنبه سوم آذر ماه، در پی وصول گزارش مردمی، مأموران سرجنگلبانی کرسنگ با همراهی جوامع محلی و پایگاه بسیج شهید ثانی روستای کم‌کلا، حریق در جنگل روستای زیارو رو خاموش کردند.

این حریق در اثر سهل انگاری و خطای انسانی بود و با حضور به‌موقع مأموران منابع طبیعی، از بروز فاجعه و گسترش حریق جلوگیری شد.

باتوجه به شرایط حساس فصل پائیز و خشکی پوشش گیاهی و انباشت لاشبرگ در کف عرصه‌های جنگلی، از هموطنان عزیز درخواست می‌شود از برپایی آتش در جنگل‌ها و مراتع و رهاسازی ته‌سیگار، شیشه و پلاستیک در طبیعت جدا خودداری نمایند.

براساس این گزارش؛ یگان حفاظت منابع طبیعی با شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارشات مردمی است.