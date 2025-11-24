اطفای آتش جنگل زیارو آمل
آتش در جنگل زیارو آمل پیش از گسترش خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ساری بامداد امروز دوشنبه سوم آذر ماه، در پی وصول گزارش مردمی، مأموران سرجنگلبانی کرسنگ با همراهی جوامع محلی و پایگاه بسیج شهید ثانی روستای کمکلا، حریق در جنگل روستای زیارو رو خاموش کردند.
این حریق در اثر سهل انگاری و خطای انسانی بود و با حضور بهموقع مأموران منابع طبیعی، از بروز فاجعه و گسترش حریق جلوگیری شد.
باتوجه به شرایط حساس فصل پائیز و خشکی پوشش گیاهی و انباشت لاشبرگ در کف عرصههای جنگلی، از هموطنان عزیز درخواست میشود از برپایی آتش در جنگلها و مراتع و رهاسازی تهسیگار، شیشه و پلاستیک در طبیعت جدا خودداری نمایند.
براساس این گزارش؛ یگان حفاظت منابع طبیعی با شمارههای تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ بصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشات مردمی است.