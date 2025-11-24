استاندار زنجان در دیدار با سفیر سنگال، اعلام کرد که استان زنجان آمادگی دارد تا در ۵۰ زمینه مختلف اقتصادی، تجاری و بازرگانی با کشور سنگال همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار با اشاره به اینکه استان زنجان در حال حاضر با ۳۲ کشور جهان تبادلات اقتصادی دارد، گفت: این استان تمایل دارد با سه استان تیِس، سن-لوئی، زیگوین‌چور کشور سنگال تفاهم‌نامه خواهرخواندگی امضا کند تا روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری توسعه یابد.

وی با تأکید بر توانمندی‌های استان زنجان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع و معادن، خواستار گسترش همکاری‌های دوجانبه با کشور سنگال در این زمینه‌ها شد.

استاندار آمادگی استان را برای به اشتراک‌گذاری تجربیات دانشمندان و متخصصان زنجانی با طرف سنگالی اعلام کرد.

صادقی پیشنهاد داد که با برگزاری تور‌های سرمایه‌گذاری مشترک، طرفین بیشتر با زمینه‌های تجاری یکدیگر آشنا شوند و زمینه برای تبادلات تجاری گسترده‌تر فراهم شود.

تفاهم‌نامه‌های همکاری در بخش‌های فرهنگی، علمی، آموزشی و صنعتی نیز از دیگر محور‌های مورد تأکید بود.

سفیر سنگال نیز در این دیدار با توجه به شناخت خود از توانمندی‌های سرمایه‌گذاری در این استان ، بر اهمیت امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های فرهنگی، علمی، آموزشی و صنعتی تأکید کرد و خواستار گسترش ارتباطات شد.

در پایان این نشست، معاونان اقتصادی دو طرف نظرات و پیشنهادات خود را برای توسعه همکاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری ارائه کردند.